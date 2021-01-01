Hakkari'de askerlerin açtığı ateş sonucu bir vatandaş başından yaralandı

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Derindere (Çemêkurk) köyü sınırlarında Reşit Ekinci isimli vatandaş 30 Aralık tarihinde askerlerle yaşanan tartışma sonrasında başından yaralandı. Valilik de Reşit Ekinci'nin 'hafif yaralandığını' belirtirken, 'o sırada askeri yasak bölgede olduğunu' belirtti.

Sosyal medyada vatandaşlarla askerin tartıştığı ve Reşit Ekinci'nin yaralandığı anların görüntüsünü paylaşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Sait Dede ise T24'e olaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Reşit Ekinci'nin babası, oğlunun başında bir cismin kaldığını söylüyor"

"Olay bize dün yansıdı. Yakınları ve köy sakinleriyle görüştük. Yaklaşık 10-12 kişi Çelikhan ismiyle bilinen tepede piknik yapmaya gitmişler. Burası insanların zaman zaman piknik yapmaya gittiği bir yer. Burada askerler onlara 'Buraya gelin' şeklinde sesleniyor. Birkaçı askerlerin yanına gidiyor, birkaçı da kalıyor. Askerlerin yanına gidenler 'Biz buraya piknik yapmaya geldik' diyorlar. Asker, yanlarına gelmeyenlere ateş açıyor. 'Kurşun sekmesi' olduğu söylendi. Ne kadar doğru, onu bilmiyoruz tabii. Seken kurşunlardan bir tanesi oradaki vatandaşın başını yaralayarak geçiyor. Şu an genel sağlık durumu iyi fakat babası Reşit Ekinci'nin başında bir cismin kaldığını söylüyor ancak kurşunun derinin altında mı yoksa üstünde mi olduğunu o da bilmiyor."

(Olay sonrasında Reşit Ekinci'nin durumuna ilişkin fotoğraflar)

"Bu tür olayları genelde oradaki mülki idari amirleri, kolluk kuvvetleri kapatıyor"

"Bu tür olayları genelde oradaki mülki idari amirleri, kolluk kuvvetleri kapatıyor. Buralarda sınır bölgesi, güvenlik bölgesi olduğu için insanlar seslerini duyuramıyor. Belki başka olaylar da oldu ama haberdar bile olmuyoruz."

Valiliğin "Piknik iddiası doğru değil' ve 'şüphelilerin askeri yasak bölge içerisinde görüldüğüne" ilişkin açıklamasıyla ilgili de konuşan Dede, "Orasının özel güvenlik koordinatları içinde yer alıp almadığını net bilmiyorum. Köylülerin bize aktardıklarını söylüyoruz. Köylülerin sürekli gidip piknik yaptığı bir yer. Bu piknik yapma iddiası benim de değil, orada video da var. Kendileri diyor 'Biz buraya piknik yapmaya geldik' diye..." diye konuştu.

"4-5 gün geçiyor, Valilik ancak olay basına yansıdıktan sonra açıklama yapıyor"

"Valilik keşke açıklama yapsaydı, basına yansımasaydı muhtemelen yapmayacaklardı" diyen Dede, "4-5 gün geçiyor, basına yansıdıktan sonra açıklama yapıyorlar. Hakkari Valiliği genel olarak kalıp açıklamalar yapıyor" şeklinde konuştu.

Hakkari Valiliği: Piknik iddiası doğru değil

Yaşanan olayda 26 yaşındaki Reşit Ekinci’nin yaralandığı belirtilen açıklamada "Hakkâri HDP Milletvekilinin piknik iddiası doğru değil" ifadeleri yer aldı. Açıklamada 'yapılan ikazlara karşı koyulması sonucu çıkan arbedede havaya açılan ateş neticesinde Reşit Ekinci'nin hafif yaralandığı' belirtildi.

Valiliğin açıklaması şöyle;

“30 Aralık 2020 günü saat 13.00 sıralarında Derecik İlçesi Samanlı Bölgesinde, sınırı korumakla görevli 1216 Rakımlı Tepe Üs Bölgesi ile sınır hattı arasında kalan Askeri Yasak Bölge içerinde 6 şüpheli şahıs görülmüştür.

Görevli personel tarafından; sınıra ve Üs Bölgesine yakınlığı nedeni ile olası fotoğraf çekme veya kaçakçılık gibi sınır güvenliğini tehdit eden olayların engellenmesi maksadıyla şahısların bölgeden uzaklaşmaları yönünde ikazda bulunulmuş, şahısların mukavemet etmesi neticesinde yaşanan arbede esnasında havaya ikaz ateşi açılmıştır.

Olayın ardından hafif yaralandığı görülen Reşit EKİNCİ (26) tedavisi için sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş, yapılan muayenesinde; yara bölgesinde şişlik, cilt altında (3) mm’lik çok sayıda lezyonun dikkat çektiği ve küçük metalik yabancı cisimlerin lehine değerlendirmelerin yapıldığı ifade edilmiştir.

Şahıs ayakta tedavisi yapılmasına müteakip taburcu edilmiş, olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Olay 30 Aralık 2020 tarihinde sınır hattında Askeri Yasak Bölge içinde gerçekleşmiş olup, bölgenin piknik alanı olmadığı açıktır. Zaman ve mekân açısından, Hakkâri HDP Milletvekilinin ‘Piknik iddiası’ doğru olmayıp, olay yukarıda açıklandığı şekildedir.”