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Spor

Hakemin düşürdüğü kartı, rakip oyuncuya gösterdi!

Bu anlar Salih Dursun'un hakeme kırmızı kart gösterdiği anları hatırlattı

11 Aralık 2021 13:08

Kolombiya'da América de Cali ile Alianza Petrolera arasında dün oynan maçta Cali'nin defans oyuncusu Marlon Torres, hakemin rakip oyunca kart göstermek isterken kartı elinden düşürmesi üzerine sarı kartı yerden alıp rakip oyuncuya gösterdi.

America de Cali'nin Alianza Petrolera'yı 2-1 yendiği maçta Cali'nin defans oyuncusu Marlon Torres, hakemin rakip oyuncuya kart göstermek isterken kartı elinden düşürmesi üzerine sarı kartı yerden alıp rakip oyuncuya gösterdi. Bu anlar Salih Dursun'un hakeme kırmızı kart gösterdiği anları hatırlattı.

Ne olmuştu?

2017 yılında Trabzonspor'da forma giyen Salih Dursun'un Galatasaray maçında hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesi Almanya'dan İsveç'e, İngiltere'den ABD'ye kadar tüm dünya medyasında manşet olmuştu. Dursun, şu an Fatih Karagümrük'de top koşturuyor. 

 

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