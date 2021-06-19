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Spor

Hakan Ünsal: Göreve gelecek başkanı zor günler bekliyor

19 Haziran 2021 12:24

Galatasaray’ın eski futbolcularından Hakan Ünsal, “Çok kritik bir seçim. Göreve gelecek olan başkanı çok zor günler bekliyor. Keşke seçim daha önce yapılsaydı da bütün planlamalar yerinde olsaydı” dedi.

Galatasaray'da gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurul'da, sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcularından Hakan Ünsal, açıklamalarda yaptı. 

Camia adına kritik bir seçimin yapıldığını belirten Ünsal, “Kritik bir seçim. Pandemi nedeniyle ertelenmesi, lige takımın erken başlaması, hocanın belli olmaması, transferlerin yapılmaması sebepleriyle kritik bir seçim. Galatasaray'ın futbol ve diğer anlamlarda geleceğini çok etkileyecek bir seçim. Keşke daha önce yapılsaydı da bütün planlamalar yerinde olsaydı. Ortam güzel. Her zaman burada ortam güzel olur. Başkan adaylarının fazla olması iyi. Gelecek olan başkanı çok zor günler bekliyor. Şu an burada her şey çok toz pembe gözükebilir ama işin arka tarafında, mali boyutunun da ötesinde hızlı davranılması ve stratejik kararlar alınması gereken dönem var. Kolay değil. Kazanacak başkanın Allah yardımcısı olacak. Hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

GalatasarayHakan ÜnsalseçimOlağan Genel Kurul

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