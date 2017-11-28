T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hakan Şükür'ün ABD'de işlettiği kafe, Ömer Faruk Kavurmacı'nın ağabeyi çıktı

28 Kasım 2017 13:52

Serdar Cebe'nin CNNTürk'te aktardığı habere göre ABD'de kafe açan Hakan Şükür'ün ortağının Ahmet Sait Kavurmacı olduğu ortaya çıktı. Şükür'le ortak olduğu iddia edilen Ahmet Sait Kavurmacı, Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın ağabeyi... Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin aktardığı bilgiler şu şekilde: "Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı, Hakan Şükür'ün yeni açtığı kafesini ve lüks yaşantısını aktarmıştı. Ben de bunun izini sürdüm. Bölgeden topladığım bilgiler sonrası işin boyutunun daha farklı olduğunu gördüm. Kafenin sahibi Ahmet Sait Kavurmacı... Ahmet Sait Kavurmacı kimdir? İstanbul Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın ağabeyi... Uzun süredir burada, yani Kaliforniya'da yaşıyor ve şirket de onun üzerine açılıyor. Kafenin bulunduğu cadde, Apple'ın ilk kurulduğu cadde ve Google'ın yeri var. Teknolojiyle ilgili işe başlayacak şirketler ilk olarak burada başlıyor. Kavurmacı şirketini kurduktan sonra 7'sinde başvurusunu yapıyor ve 9'unda da kafe açılıyor ve ardından da Hakan Şükür, Ahmet Sait Kavurmacı'ya ortak oluyor" dedi.

ETİKETLER

hakan şükürserdar cebeömer faruk kavurmacıkafecnntürkabdkadir topbaşahmet sait kavurmacı

Diğer Videolar

Elazığ depreminin MOBESE kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

Yoldan çıkan kamyonet otoparka düşüp park halindeki aracı böyle ezdi

Manisa'da meydana gelen 4.8'lik depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü

Vuhan'da ikinci hastanenin inşası sürüyor

Pakistan'da parfüm fabrikasında patlama: 12 kişi hayatını kaybetti

ABD’de marinada yangın: en az 8 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24