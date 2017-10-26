T24 LogoT24 Logo
Spor

Hakan Çalhanoğlu, Serie A'daki ilk golünü attı

26 Ekim 2017 15:00

Serie A'nın 10. haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta Milan, deplasmanda Chievo Verona'yı 4-1 yendi. Serie A'da hafta arasına denk gelen 10. hafta maçları tamamlandı. Karşılaşmalar öncesi, Lazio'nun fanatik taraftarlarının, geçen hafta ezeli rakipleri Roma'ya İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Nazi toplama kampında ölen ve günlüğüyle bilinen genç Yahudi kızı Anne Frank'in fotoğrafıyla hakarette bulunmasından dolayı tüm Holokost kurbanları anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sezona şampiyonluk ümitleriyle giren ancak son haftalarda aldığı yenilgilerle zirve yarışından uzaklaşan Milan, bu akşam deplasmanda Chievo Verona'yı, Suso, Bostjan (kendi kalesine), Hakan Çalhanoğlu ve Kalinic’in golleriyle 4-1 yenerek, 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmaya, ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikada takımının ani gelişen atağında takımının 3. golüne imza attı ve Serie A'daki ilk golünü kaydetmeyi başardı. Bu sonuçla Milan, puanını 16'ya yükseltti ve 8. basamakta kendine yer buldu.

ETİKETLER

hakan çalhanoğluserie ailk golkalinic gol

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ocak 2020

Avustralya Başkonsolosluğu önünde "Develeri öldürmeyi durdurun" dediler

Yardım konvoyuna çığ engeli

Of! Of! Of! | "Nefes almak için yaşıyoruz"

Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın

27 metreden düştü, ayağa kalkıp yürüdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24