Hakan Çalhanoğlu’ndan oda arkadaşı Dumfries’e korkutan şaka

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">Milli futbolcu <strong>Hakan Çalhanoğlu</strong>, Inter’den takım arkadaşı <strong>Dumfries</strong>’e şaka yaptı. Odaya giren Dumfreis’i korkutan Çalhanoğlu, o anları sosyal medyada paylaştı.</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/spor/hakan-calhanoglunun-takim-arkadasina-yaptigi-saka-aklini-basindan-aldi-1928188" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">\n<p>İtalya Kupası yarı finalinde Milan’ı 3-0 yenen Inter’de derbi zaferi yaşanırken, Dumfries’in sevinci kursağında kaldı.</p>\n<div id="gpt_unit_/11357266/haberdetay-haberici-kare1_0" data-google-query-id="CLaVx6D6pPcCFYiIgwcd-CENXA">\n<p>Dumfries’e şaka yapan Hakan Çalhanoğlu, bu anları kayda aldı.</p>\n<p>Perdenin arkasına saklanan Hakan, bir anda Dumfries’in karşısına çıktı. Çalhanoğlu'nun gülmekten kırıldığı anlarda Dumfries ise korkudan krize girdi.</p>\n</div>\n</div>\n<p> </p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>