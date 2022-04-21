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Hakan Çalhanoğlu’ndan oda arkadaşı Dumfries’e korkutan şaka

Çalhanoğlu'nun gülmekten kırıldığı anlarda Dumfries ise korkudan krize girdi

21 Nisan 2022 13:33

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter’den takım arkadaşı Dumfries’e şaka yaptı. Odaya giren Dumfreis’i korkutan Çalhanoğlu, o anları sosyal medyada paylaştı.

Hakan ÇalhanoğluDumfries’interitalyamilan

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