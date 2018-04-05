Hakan Bayrakçı'dan Kılıçdaroğlu'na: Allah aşkına Afrin'le alakayı kessin

Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında gündemin sıcak konuları masaya yatırıldı. Konuklardan Hakan Bayrakçı muhalefet ve bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanan asker ziyareti hakkında konuştu. CHP'nin tepkisini yersiz bulan Bayrakçı, "Moral böyle verilir, başka ne yapacaklardı ki?" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin seçmen gözünde antipati yaratmak olacağını belirten Bayrakçı, "Sonra da o konuşmaları alıp malzeme yapıyorlar. Haklılar. Başka şey konuşun, dolar 4 lira olmuş onu konuşun...Tekrar diyorum ki: Allah aşkına muhalefet Afrin'le ilgisini alakasını kessin" ifadelerini kullandı.