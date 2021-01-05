T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hakan Bayrakçı'dan, 'CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir' diyenlere tepki: Lan nesini eleştireyim; döne döne alıyor!

Hakan Bayrakçı, "CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir" diyenlere tepki gösterdi

05 Ocak 2021 11:36

CNN Türk'te katıldığı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Sonar Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı, "CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir" diyenlere tepki gösterdi. Bayrakçı, "Lan kazananın nesini eleştireyim? Döne döne alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sonar Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı dün CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk oldu. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bayrakçı, "CHP yerine AK Parti'yi eleştir" diyenlere de tepki gösterdi. Bayrakçı, "Her seçim yeni bir umut bu seçim bilmem ne kuşağı, öbür seçim dostlar insanlar bunlara bakıp oy vermiyor. Lidere bakıp oy veriyorlar" ifadesini kullandı.

'Muhalif seçmen bilmiyor'

Bayrakçı açıklamalarının devamında, "Muhalif seçmen bilmiyor. Bana, 'Sen CHP'yi eleştireceğine AK Parti'yi eleştir' diyorlar. Lan kazananın nesini eleştireyim? 50 alıyor, 52 alıyor, 20 seçimdir alıyorlar. Adamı beğeniyorlar seni beğenmiyorlar. AK Parti gitsin diyen yüzde 50 seçmene en büyük hakaret budur" dedi.

ETİKETLER

hakan bayrakçıakpiktidarmuhalefetchptepki

Diğer Videolar

Saygı Öztürk: Hafter güçlerinin tuttuğu bazı vatandaşlarımızın, kamu görevlilerinin olduğu yönünde bilgiler var

Davutoğlu: Türkiye'de iki buçuk adam yönetimi var; bu ülke iki buçukluk bir ülke değil!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Şubat 2021

600 Euro emekli maaşı alan vatandaş: Erdoğan’ın kölesi olurum; Almanya'da her şey vergi, burada yok

Kamyonetin el frenini çekmeyi unuttu, iterek durdurmaya çalışınca altında kaldı

Dünya Anadil Günü | Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu'ndan Lazca, Gürcüce, Hemşince şarkılar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Uçum: Hiç kimse bu ülkede İletişim Başkanlığı kurumundan...

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp cadde ortasında çıplak halde koşmaya...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Hande Sarıoğlu yorumu: Siz hangi spikerin,...

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu, Erdoğan ve Davutoğlu arasında medyaya yansımayan görüşmenin...

Bakan Koca 1 Mart’ı işaret etti; işte kademeli normalleşmenin detayları...

Ahmet Taşgetiren: Türkiye'de Ömer Faruk Gergerlioğlu olmak zordur; Özlem Zengin...

Borçlandılar, tefecilerin eline düştüler; önce baba ardından oğlu yaşamına son...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Uçum: Hiç kimse bu ülkede İletişim Başkanlığı kurumundan...

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp cadde ortasında çıplak halde koşmaya...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24