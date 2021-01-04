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Hakan Bayrakçı'dan 30 saniyede Koronayı tedavi eden ilaç iddiası: Sayın Bakan'ın ifadesine göre birkaç ay içinde hizmete sunulacak

"Entübe yatan hastayı da ertesi gün ayağa kaldırıyor"

04 Ocak 2021 12:15

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden bir ilaç geliştirildiğini, ilacı kullanan 8 hastanın 30 saniyede iyileştiğine şahit olduğunu söyledi. İlacın Türkiye'de üretileceğini iddia eden Bayrakçı, "Ben tanık olduğum için bu kadar emin konuşuyorum. Sayın Bakan'ın ifadesine göre bir kaç ay içerisinde her şeyi çok çabuk hallederiz diyor. Ve ilacı bütün dünyanın hizmetine sunacağız" dedi. 

CNNTürk'te konuşan Bayrakçı, ilacı bulan kişiyi tanıdığını, yurt dışından bir isim olduğunu ve kendi ülkesinde yaptığı deneylerde de başarılı olduğunu söyleyerek  "Bu kişinin Türkiye'ye gelişi yoktu hemen kaldırıldı. Önümüzdeki hafta gelecek" diye konuştu.

Bayrakçı, "Ayaktaki hastanın testini 30 saniyede pozitiften negatife çeviriyor. Entübe yatan hastayı da ertesi gün ayağa kaldırıyor" dedi.

Ak Partili Mehmet Metiner ise Bayrakçı'nın açıklamalarına "Gizliliği ihlal ettin" diyerek tepki gösterdi.

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Hakan BayrakçıSONAR AraştırmaCNNTürkMehmet Metinerkoronavirüs ilacı30 saniye30 saniyede tedavi eden ilaç

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