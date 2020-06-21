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Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5 kişi geldiler..."

21 Haziran 2020 10:29

Sonar Arastırma Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı bir televizyon programında başından geçen bir olayı anlattı. Sosyal medyadan kendisine hakaret eden birini teke tek hesaplaşmaya çağırdığını anlatan Bayrakçı, "5 kişi geldiler; saldırdılar. Ameliyat oldum" diye konuştu. 

Hakan Bayrakçı, Haber Global'de Saynur Tezel'in 'Sosyal medya ve linç' konulu programına yorumcu olarak katıldı. Sosyal medyada başından geçen bir olayı anlatan Bayrakçı, kendisine hakaret ettiğini belirttiği bir kişiye adres vererek, onu teke tek hesaplaşmaya çağırdığından bahsetti. Ancak çağırdığı kişinin tek gelmediğini, kendisinin tek gitmesine rağmen onun 5 kişi ile geldiğini belirten Bayrakçı, "Olay oldu belki duymuşsunuzdur, Mecidiyeköy'de saldırıya uğradım ben. Yiyorsa tek gel dedim, herif de yemedi 5 kişi geldi. Saldırdılar, ameliyat oldum. Adam değilmiş" diye konuştu. 

 

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