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Hakan Akkaya'nın defilesinde alkış toplayan hareket

24 Ekim 2018 16:54

Ünlü modacı Hakan Akkaya, dün akşam Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda Marie Antoinette adını verdiği defilesini gerçekleştirdi. Dev prodüksiyonlu defilesinde 550 parçalık kadın ve erkek kreasyonunu tanıtan Akkaya'ya 60 model eşlik etti. Defilesinde farkındalık yaratmak isteyen Akkaya'ya protez bacaklı bir erkek model eşlik etti. Defilesinde farkındalık yaratmak isteyen Hakan Akkaya'ya bir bacağında protez olan erkek model Muhammed Eymen Şahin eşlik etti. Akkaya'nın bu hareketi gelen konuklardan dakikalarca alkış aldı. 3 yaşındayken bacağını kaybeden Şahin, aynı zamanda Eskişehir Bedensel Engelliler Basketbol Takımı oyuncusudur.

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