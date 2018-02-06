Haitili küçük çocuktan ABD'ye: Yardımınıza ihtiyacımız yok

ABD'li ünlü televizyoncu Conan O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay "bok çukuru" olarak tanımladığı Karayip ülkesi Haiti'ye gitti. O'Brien'la sohbet eden küçük bir kız çocuğunun ABD'ye yönelik sitemi sosyal medyada beğeni aldı. Olay ABD'li televizyon programı sunucusu Conan O'Brien'ın 'Sınır Tanımayan Conan' adlı yeni programı için ülkedeki çekimleri sırasında yaşandı. O'Brien 27 Ocak'ta ABD'de yayınlanan programı için 8 yıl önce 100.000'den fazla insanın (kimi rakamlara göre 300.000) 7.0 şiddettindeki depremde öldüğü Haiti'ye gitti ve Trump'ın sözleri hakkında Haitililerle konuştu. Bir grup öğrenciyle sohbeti sırasında O'Brien, çocuklara "Belki ABD, Haiti'ye işleri yoluna koyması için yardım etmeli, olur mu?" diye sordu. Küçük çocuk ise O'Brien'ın sorusuna "Hayır! Bu doğru değil, ABD'nin yardımına ihtiyacımız yok. Buraya gelip sahip olduklarımızı alacaklar" dedi. O'Brien'ın "Sahip olduklarınızı almayacağım" demesi üzerine ise küçük çocuk "O artık sahip olduklarımızı almayacak ama hala bize topraklarımızı borçlu" dedi.