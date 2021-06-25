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"Haftalık 20 TL harçlık alıyorum" diyen genç: Almanca öğreniyorum, bu ülkeden gitmek istiyorum; kendi vatanımdan sevilmediğim için gitmek istiyorum

"Gidersen 'Neden gittin' diyemeyiz sana"

25 Haziran 2021 20:01

18 yaşındaki bir gencin sokak röportajında söyledikleri gündem oldu. Haftalık 20 TL harçlık aldığını belirten genç, "Almanca öğreniyorum bu ülkeden gitmek istiyorum" dedi. 

Gencin söylediklerini Halk TV Ana Haber'de yorumlayan İrfan değirmenci de "Ne ayıp' mı diyeceksiniz, 'Nereye gidiyorsun' diye mi soracaksınız. Utanacak hiçbir şey yok. 'Babamdan kalırsa bir ev kalacak' diyor ya. Babandan çok güzel, namuslu bir isim kalacak genç kardeşim. Sonuna kadar haklısın söylediklerinde. Deniz kardeşim kusura bakma. Gidersen 'Neden gittin' diyemeyiz sana" ifadelerini kullandı. 

 

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