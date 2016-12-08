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Hackerlar İsrail televizyonundan ezan okuttu

08 Aralık 2016 15:07

İsrail parlamentosu Knesset'in ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısını protesto eden bir grup hacker İsrail'e ait bir haber kanalından ezan okuttu. Hackerlar yayınladıkları İbranice mesajda ise ezan yasağı karşısında 'Allah'ın cezası gerçekleşti ve yüreklerimizi yaktı' diyerek meydana gelen ve bir çok ülkenin desteği ile söndürülen yangının yasağın karşılığı olduğu ifade edildi. Arap asıllı İsrailli Milletvekili Ahmed Tiybi, İsrail'in "gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla hoparlörle ezan okunmasını yasaklayan tasarıyı parlamentoda ezan okuyarak protesto etmişti. Arap asıllı İsrailli politikacı Taleb Ebu Arar'da Ahmed Tiybi'ye destek vermişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.

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