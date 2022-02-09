Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi

Erzurum'da hacizli olduğu için yakalama kararı bulunan otomobilin sürücüsü, kendisini durduran trafik polisi Nurullah Dadaş’ı kaçmak isterken sürükledi. Eli emniyet kemerine sarılı olan Dadaş’ı yaklaşık 15 metre sürükledi. Yaralanan Dadaş hastaneye kaldırılırdı.

Olayın ardından Özkan A.’nın aracı, kapalı otoparkta bulundu. Otomobil, yapılan incelemenin ardından çekiciyle yediemin otoparkına götürdü. Bir süre sonra Özkan A., Gölbaşı Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu.