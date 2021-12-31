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Hacettepe Üniversitesi'nde 'Yüz yüze sınav' protestosu; ''Senato üyelerini sınavlarda gözetmen olmaya çağırıyoruz''

Öğrenciler, üniversite yönetiminin final sınavlarının yüz yüze yapılması kararını protesto etti

31 Aralık 2021 14:33

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, üniversite yönetiminin final sınavlarının yüz yüze yapılması kararını protesto etti. Öğrenciler, yemekhanede ve yurt önünde eylem yaptı. ‘Hacettepe Üniversitesi’ adlı Twitter hesabından, “kampüsteki vaka sayılarının artışını engellemek ve kampüs sağlığını korumak için online/hibrit sınav sistemini kabul etmeyen senato üyelerini, sınavlarda gözetmen olmaya davet ediyoruz" açıklaması yaptı. 

Hacettepe Üniversitesi yönetimi, final sınavlarının yüz yüze yapılacağını ve Covid-19 teşhisi konulan öğrencilerin yalnızca bütünleme sınavına girebileceğini açıkladı. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan birçok öğrenci, sınav nedeniyle üniversiteye dönmek zorunda bırakılmasına tepki gösterdi. Öğrenciler, dün okulun yemekhanesinde ve gece saatlerinde de yurt önüne toplanarak eylem yaptı.

Rektörü istifaya çağıran öğrenciler, yaptıkları yazılı açıklamada, hibrit sınav yapılmasını, öğrencilerin karar sürecinde rol almasını, salgın önlemlerinin artırılmasını, Covid-19 testi pozitif olan öğrencilere telafi sınavı hakkı tanınmasını, finaller için şehir dışından gelecek öğrencilerin barınma ve ulaşım masraflarının karşılanmasını ve üniversitede yaygın test imkanının artırılmasını talep etti.

‘Hacettepe Üniversitesi’ adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kampüsteki vaka sayılarının artışını engellemek ve kampüs sağlığını korumak için online/hibrit sınav sistemini kabul etmeyen senato üyelerini, sınavlarda gözetmen olmaya davet ediyoruz. İşin ciddiyetine hala varamayan siz sözde sağlıkçıları Hacettepeliler affetmeyecek” denildi.

Kaynak: ANKA

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