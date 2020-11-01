Habertürk'ün enkazdan kurtarılan Buse'nin mektubunu izinsiz okuması tartışma yarattı

İzmir’de yaşanan 6.9 büyüklüğündeki depremde 51 kişi yaşamını yitirdi. 885 iki ise yaralandı. Halen enkazlarda arama işlemleri sürerken, Habertürk çok tartışılan bir olaya imza atarak, enkazdan çıkarılan Buse'nin mektubunu izinsiz okudu.

Habertürk muhabiri depremden sağ çıkarılan Buse’ye ait olduğu ileri sürülen bir mektubu getirip canlı yayında okudu. İzin almadan okunan bir mektup sosyal medyada da tepki aldı. Gazetecilerin tepkilerinin ardından Habertürk bu paylaşımını sildi.