HaberTürk canlı yayınında spikerin mikrofonu açık kaldı, stüdyodaki konuşmalar canlı yayına yansıdı

HaberTürk ekranlarında muhabir Çetiner Çetin 'in banttan yayınlanan röportajı ekrana geldiği sırada, stüdyoda canlı yayını sürdüren spiker Afşin Yurdakul 'un mikrofonu açık kaldı. Durumun farkında olmayan Yurdakul'un ekibiyle olan tüm konuşması ekrana yansıdı.

HaberTürk ekranlarındaki canlı yayında bir mikrofon kazası yaşandı. Yayın akışında önce Ukrayna'daki savaş muhabiri Çetiner Çetin'in röportajı verildi. Banttan verilen röportaj sırasında ise ilginç bir olay meydana geldi. Stüdyoda canlı yayını sürdüren spiker Afşin Yurdakul'un mikrofonu açık kaldı.

Röportaj ekrandayken, Yurdakul'un ekibiyle olan konuşmaları ekran başındaki izleyiciler tarafından duyuldu. Yurdakul, bu sürede "Kaç dakikası var röportajın? Sen hesapla bana söyle istersen… Stüdyoda sprey var mı? Kalkmış saç telleri var da" gibi cümleler kurdu.