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Habertürk canlı yayınında Ersan Şen'in el hareketi panik yarattı: Aman hocam

Kameralara yansımayan ama sesi duyulan harekete hukukçu Rezan Epözdemir, "Aman hocam" diyerek tepki verdi

10 Ocak 2022 08:15

Prof. Dr. Ersan Şen'in Habertürk'te yayınlanan bir programda  konuşmanın verdiği hararetle yaptığı el hareketi konuğu panikletti. Kameralara yansımayan ancak sesi duyulan harekete, konuklardan Hukukçu Rezan Epözdemir, "Aman hocam" tepkisini verdi.

Tartışmaları ve hararetli açıklamaları ile tanınan Ersan Şen, Habertürk TV'de Serap Belet'in moderatörlüğü yaptığı Olaylar ve Görüşler programına katıldı. Şen'in konuşması sırasında iki elini birbirine vurma hareketi nedeniyle canlı yayında ilginç anlar yaşandı.

Şen'in hareketini görünce konuklardan Hukukçu Rezan Epözdemir'i panikletti. Kameralara yansımayan ancak sesinin duyulduğu harekete Epözdemir, panikleyerek "Aman hocam" diyerek tepki verdi.

Prof. Dr. Selami Kuran, Dr. Rezan Epözdemir ve Avukat Serkan Toper'in de konuk olarak bulunduğu programda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları tartışıldı.

Rezan EpözdemirErsan ŞenOlaylar ve GörüşlerSerap BeletAvrupa İnsan Hakları MahkemesiAnayasa MahkemesiSerkan Toper

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