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Habertürk canlı yayınında askerlik anısını anlatan Faik Işık küfür etti

19 Mayıs 2020 08:31

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatlığını yapan hukukçu Faik Işık, HaberTürk'te yayınlanan, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Türkiye'nin Nabzı' programının konuğu oldu.

Canlı yayında askerlik anısını anlatan hukukçu Işık, verilen her işi yaptığı için komutanının kendisini azarladığını ifade ederken küfür kullandı.

Faik Işık, S....r git asteğmenim ya, sana eziyet etmek için aklıma gelen her işi verdim, seni cezalandırmak için ceza çekiyorum" dedi.

Didem Arslan Yılmaz, bu sözler üzerine Faik Işık'a "Lütfen sözlerinize dikkat edin. Burası bir kanal ve şu an canlı yayındayız" ifadeleriyle uyarıda bulundu.

 

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