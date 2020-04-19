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Haberin Var Mı İnsiyatifi'nden tutuklu gazeteciler için 'mektup' çağrısı: 'Gerçekleri yazdıkları için hapisteler, bu kez biz onlar için yazıyoruz'

19 Nisan 2020 14:59

Tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını günlerinde yeni infaz düzenlemesi Meclis'ten geçti ancak virüs riskine rağmen tutuklu gazeteciler af paketinden yararlanamadı.

'Tutuklu gazetecilerin bu süreçte ailelerinden uzakta, adalete aç olduğunu' belirten Haberin Var Mı İnsiyatifi de onlarla dayanışmak için 'mektup yazma' çağrısında bulundu.

İnsiyatif, "Bu endişe verici günlerde hem adalete aç, hem ailelerinden uzaklar. Görüş yasak, haksızlık ve hukuksuzluğun boyutu her şeyden daha acı. Bu günlerde tek bir satır, tek bir ses, onlar için büyük destek.
Gazeteciler, gerçekleri yazdıkları için hapiste. Bu kez biz onlar için yazıyoruz" dedi. 

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