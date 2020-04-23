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Haberin Var Mı İnisiyatifi'nden tutuklu gazeteciler için çağrı: Çok geç olmadan özgürlük

23 Nisan 2020 17:21

Haberin Var Mı İnisiyatifi, tutuklu gazeteciler için bir kez daha özgürlük talebinde bulundu. Cezaevlerinde yeni tip Koronavirüs pozitif vakaların arttığını ve ölüm haberlerinin geldiğini belirten Haberin Var Mı İnisiyatifi, "Çok geç olmadan özgürlük" dedi.

Haberin Var Mı İnisiyatifi, tutuklu gazetecilere dikkat çekilen yeni bir video yayınladı. Videoda tutuklu gazetecilerin olumsuz koşullarına değinilirken, tahliye çağrısını yinelendi. "Haksız, hukuksuz tutuklanan 100'den fazla gazeteci için çok geç olmadan özgürlük talebimizi yeniliyoruz" diyen inisiyatif, çağrısını sosyal medyadan #GeçOlmadanTahliye etiketiyle duyurdu.

Haberin Var Mı İnisiyatifi'nin açıklaması şöyle:

"Çok geç olmadan özgürlük!

İktidar, ölüm kalım günlerinde bir kez daha hukuk ve vicdandan uzak bir yasa hazırladı.
Hasta ve risk grubundaki tutsaklara, siyasi tutuklulara, gazetecilere, avukatlara ayrımcılık uyguladı. Kişiye özel af paketiyle hükümlüleri tahliye etti.
Covid-19'a karşı önlem almaktan çok düşman hukukunu pekiştiren bu politikalara derhal son verilmeli.
Cezaevlerinde pozitif vakalar artıyor, ölüm haberleri geliyor. Beslenme ve temizlik koşulları, tüm tutuklular için büyük risk yaratıyor.
Haksız, hukuksuz tutuklananlar için, 100'den fazla gazeteci için çok geç olmadan özgürlük talebimizi yeniliyoruz.

Haberin Var Mı İnisiyatifi"

 

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