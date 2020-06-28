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Haberin Var Mı İnisiyatifi'nden Gazetecilere Mektup Var

28 Haziran 2020 14:45

Cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılması için kampanyalarını sürdüren Haberin Var Mı İnisiyatifi'nden, tutukluluğu devam eden Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel'e mektup var.

Koronavirüs koşullarında cezaevinde tutuklu bulunan gazeteciler için dayanışmalarını sürdüren Haberin Var Mı İnisiyatifi, tutuklu gazetecilere atfettiği mektuplarda şöyle dedi: 

"Sevgili Hülya,
Tek yaptığın, gizli olmayan bir bilginin takibini yapıp, haberleştirmekti. Ama birileri bundan çok rahatsız oldu. Sabret, özgürlük yakındır.

Sevgili Barış,
Çıkıp yazmıştın, yine çıkıp yazacaksın. Dört duvar arasında unutulduğunu sanma. Senin gibi gazeteciler olduğu sürece hep umutlu olacağız.

Sevgili Murat,
İktidarın canını sıkan yazıların nedeniyle, pek çok gazeteci gibi haksız ve mesnetsiz suçlamalarla tutuklandın. İyi gazetecilik her zaman kazanacak." 

Mektuplar sosyal medyada #GazetecilereMektupVar etiketiyle paylaşıldı. 

ETİKETLER

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