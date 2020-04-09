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Haberin Var Mı İnisiyatifi'nden gazeteciler serbest bırakılsın çağrısı: Hakikat salgına terk ediliyor

09 Nisan 2020 12:29

Haberin Var Mı İnisiyatifi, TBMM Genel Kurulu'na gelen yeni infaz paketine gazetecilerin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

İnisiyatif tarafından hazırlanan bir video ile hapisteki gazetecilerin salgın karşısında korumasız bırakıldığı ifade edilen açıklamada, "İnfaz yasası 3 gündür Meclis’te görüşülüyor. Tasarıda pek çok ağır suç kapsama alınırken, sadece mesleklerini yaptıkları için hapsedilen gazeteciler virüs kapma tehlikesi altında, demir parmaklıkların ardında bırakılıyor" denildi.

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