'Haberin Var Mı İnisiyatifi' hapisteki gazeteci babaları andı: "Çocukları babalarıyla hep gurur duyacak"

Tutuklu gazeteciler için bir araya gelen “Haberin Var Mı?” inisiyatifi, hapisteki gazetecilerin Babalar Günü’nü kutladı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bugün babalar günü…

Cezaevlerindeki gazeteciler bugünü evlatlarından ve de babalarından ayrı geçiriyor. Onlar tüm çocuklar adil bir ülkede yaşasın diye gerçekleri korkmadan yazdılar Bu yüzden hapse atıldılar. Aylardır hem evlatlarına hem de babalarına hasretler. Bu günler de geçecek. Çocuklar babalarına kavuşacaklar.

Hapisteki gazetecilerin babalar günü kutlu olsun.”