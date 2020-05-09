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Haberin Var mı İnisiyastifi'nden gazeteciler için hazırlanan iddianameye tepki: Asılsız iddia ve iftiralarla dolu

09 Mayıs 2020 14:48

Haberin Var mı İnisiyatifi, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu toplam 8 sanıklı davanın iddianamesinin hukuki bir metinden uzak ve "iftiralarlar dolu" olduğunu belirten bir açıklama yayınladı. 

Hazırlanan bir video ile yayınlanan açıklamada şöyle denildi: 

"Gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Ferhat Çelik, Aydın Keser, Murat Ağırel, Hülya Kılınç'ın tutuklu, Erk Acarer'in yakalama kararıyla yargılanacakları davanın  iddianamesi İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hukuki bir metinden uzak, asılsız iddia ve iftiralarla dolu bu iddianameyi tanımıyoruz.

5 Mart günü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan meslektaşımız Barış Terkoglu'nun sesi ve sözleriyle, "Bizden yazdıklarımızdan çizdiklerimizden gazeteciliğimizden, yazarlığımızdan vazgeçmemizi ülkenin içinde suça bulaşmış yapılanmalar ile daha fazla uğraşmamamızı bekliyorlarsa daha çok beklerler. Gerekirse betona gömüleceğiz, ama bize bir haber bahanesi ile bu tezgahı kuran çeteye teslim olmayacağız" diyoruz."

 

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