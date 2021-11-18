HaberTürk'te 'faiz' yorumları: Mehmet Akif hangisi normal ki kardeşim; bence artık kimseye ne bekliyorsun deme, sorma

Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı anlarda HaberTürk ekranlarında yayında olan Ebru Baki, Mehmet Akif Ersoy ve Şeref Oğuz arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Mehmet Akif Ersoy, kararın açıklanmasının gecikmesiyle ilgili Dünya Gazetesi yazarı Şeref Oğuz'a "Normal mi?" diye sordu. Oğuz da Ersoy'a "Son aylar içerisinde hangisi normal ki ben 'normal değil' diyeyim sana kardeşim" dedi.

Ersoy, Ebru Bakiye ise Merkez Bankası’nın faiz kararı ile ilgili "Ne diyorsun sabit mi tutacak?" diye sordu. Baki de Ersoy'a "Bence artık kimseye ne bekliyorsun deme. Sorma" deyince gülüşmeler yaşandı. Baki, Ersoy'a "Hatta 'heyecanlı mısın' da deme. Değilim" dedi. Ersoy da gülerek "Neden Ebru ben heyecanlıyım. Dolarda o kırmızıları görmek heyecanlandırdı şu an" diye konuştu. Konuklar arasında gülüşmeler yaşandı.