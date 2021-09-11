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HaberTürk’te Ersan Şen ile Cem Küçük arasında ekonomi tartışması: "O zaman niye millet ağlıyor?"

"O zaman niye sayın Cumhurbaşkanı enflasyondan bahsediyor?"

11 Eylül 2021 09:07

HaberTürk’te yayınlanan 'Enine Boyuna' programında, hukukçu Prof. Ersan Şen ile Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük arasında ekonomi tartışması yaşandı. Türkiye’deki yaşam şartlarının masaya yatırıldığı programda, ikili arasında yaşanan tartışmada sesler yükselirken “Savunma sanayi alanında on binlerce kişi çalışıyor, bunu alkışla” diyen Cem Küçük’e, Ersan Şen “O zaman niye millet ağlıyor? Niye sayın Cumhurbaşkanı enflasyondan bahsediyor?” şeklinde yanıt verdi.

Ekonomik yaşamın geriye gittiğini savunan Ersan Şen, “Niye millet ağlıyor? Niye sayın Cumhurbaşkanı enflasyondan bahsediyor? Neden borç alıyorsun? Tasarruf yapmıyorsun çünkü, israftasın” diye konuştu. Buna karşı çıkan Küçük ise, pandemi ve birçok neden dolayısıyla dünyada ve Türkiye’de bazı zorluklar yaşanmasının normal olduğunu söyledi.

HaberTürkProf. Ersan ŞenCem Küçüktartışmaekonomienine boyuna

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