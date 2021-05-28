HaberTürk'te Erdoğan'ın 'Bay Meral' sözlerinin konuşulduğu programda 'Gülfem Bey' gafı

Habertürk TV'de bu sabah yayınlanan "Paragündem" programında yaşanan dil sürçmesi konukları önce şaşırttı sonra gülümsetti. Ebru Baki'nin sunduğu ve stüdyo konukları Siyasal İletişim Danışmanı Gülfem Saydan Sanver ile köşe yazarı Kemal Öztürk olan programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili 'Gelin hanım' ve 'bunlar daha iyi günleriz, bakın daha neler olacak' açıklamaları da tartışıldı.

Sanver "tehlikeli" bulduğunu söylediği bu açıklamaları 'toplumsal cinsiyet rolleri' açısından da eleştirdi. Sanver'in ardından stüdyo dışından yayına katılan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu söz aldı. Ancak söze 'Gülfem Bey' diyerek başlayan Hacısalihoğlu'nun bu dil sürçmesi üzerine Sanver, "Ben de bey oldum" diyerek Erdoğan'ın Akşener'e seslenirken "Bay Meral" demesine gönderme yaptı.

Bunun üzerine Ebru Baki de Hacısalihoğlu'nu uyararak, "Gülfem Hanım" denilmesini istedi. Yaşar Hacısalihoğlu ise, "Buradan gerçekten zor koşullarda bağlanıyorum. Çok mahcup oldum. Gülfem Hanım'ın sözlerini eleştirecektim ama bunu yapmayacağım" diyerek Sanver'den özür diledi.

Kaynak: Duvar