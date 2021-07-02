HaberTürk sunucusu Yurdakul: "İstanbul Sözleşmesi'nden "daha iyisi yapılacak" deniyor, bu sözleşme varılabilmiş en yüksek standart

HaberTürk sunucusu Afşin Yurdakul, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına yönelik kararı eleştirdi. "İstanbul Sözleşmesi'nden daha iyisi yapılacak" vaadini eleştiren Yurdakul, "Daha iyisi nedir?" diye sordu.

İstanbul Sözleşmesi'nin alanında varılabilmiş en yüksek standardı koyduğunu dile getiren Yurdakul, "Sözleşmeyi okuduğum için söylemekte hiçbir beyis görmüyorum. Açıkçası Türkiye'nin bu sözleşmeden çıkmasından derin üzüntü duyduğumu geçmişte de belirttim şimdi de belirtmeyi bir borç biliyorum" dedi.

Yurdakul, bu konunun siyasileştirilmiş olmasının insan hakları meselesinin siyaset üstü olduğu gerçeğini değiştirmediğini dile getirdi.