HaberTürk muhabirinin "Yarım saattir hiç metrobüs gelmedi" demesi üzerine, İBB'den kamera kayıtlarıyla yalanlama geldi

İBB, HaberTürk muhabiri Öznur Karslı'nın "Saat şuan 17:15 ve yarım saattir metrobüs geçmiyor" şeklindeki haberini MOBESE kayıtlarıyla yalanladı. Görüntülerde 16:45-17:15 aralığında 20 metrobüsün geçtiği görüldü. Habertürk ekibinin ise o sırada arabalarında oturduğu ortaya çıktı.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken, HaberTürk skandal bir habere imza attı.İstanbul'da ulaşımın nabzını ölçmek için metrobüs durağına giden HaberTürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner, haber bültenine bağlanarak "Yarım saattir buradayız ve buradan tek bir metrobüs geçmedi" şeklinde haber servis etti.

İBB MOBESE kameralarıyla yalanladı

Bu haber üzerine harekete geçen İBB, muhabirin canlı yayında yaptığı açıklamanın saati 17:15'i esas alarak 16:45 ile 17:15 arasındaki MOBESE kayıtlarını yayınladı.

Kamera kayıtlarında muhabirin "Yarım saattir metrobüs geçmiyor" dediği zaman aralığında 20 tane metrobüs geçtiği görüldü.