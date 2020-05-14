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Haber spikerinin depreme canlı yayında yakalandığı anlar...

14 Mayıs 2020 15:38

Isparta'da dün akşam (13 Mayıs) meydana gelen 2.7 büyüklüğünde depreme yerel televizyon Kanal 32'nin haber spikeri Mustafa Korkmaz canlı yayında yakalandı. 

Isparta'da dün akşam saatlerinde merkez üssü Isparta olan 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.7 kilometre derinlikte, saat 19.26'da kayıtlara geçen deprem sırasında kentin yerel televizyonu Kanal 32'de canlı yayında haberleri sunan spiker Mustafa Korkmaz tedirginlik yaşadı.

Haber okumayı bir anda kesen ve yerinden kalkan spiker Korkmaz'ın besmele çektiği duyuldu. Spiker Mustafa Korkmaz'ın deprem anında yaşadıkları kamera tarafından anbean kaydedildi.

Olaydan sonra DHA muhabirine konuşan Mustafa Korkmaz, "Ne yalan söyleyeyim bayağı korktum. Biraz daha sürse neredeyse hatim indirecektim. Yayında depreme yakalanmak böyle bir şeymiş. Kazasız belasız atlattık buna şükrediyorum. 2020 yılı felaketler yılı olarak tarihe geçecek" dedi.

Kaynak: DHA

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