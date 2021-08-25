Haber-Sen: TRT halkındır, halkın kalacak

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), TRT’de 22 yıldır şef montajcı olarak görev yapan Deniz Salmanlı’nın sosyal medyadaki bir paylaşımı gerekçe gösterilerek işten çıkarılmasını protesto etti. Sendika üyeleri, "TRT halkındır, halkın kalacak” dedi.

TRT yönetiminin, sendikal mücadelede ön saflarda yer alan eski Haber-Sen temsilcisi Deniz Salmanlı’yı bir sosyal medya paylaşımını gerekçe göstererek tek bir müfettişin raporuyla işten çıkarması, eş zamanlı eylemlerle protesto edildi.

İstanbul'da TRT Radyo Binası önündeki eylemde konuşan Haber-Sen 5 No’lu Şube Başkanı Özlem Berkit, “İhraçlarla sürgünlerle yıldırılmaya çalışılan bütün arkadaşlarımız gibi Deniz Salmanlı, sendikal mücadelemizin ve kadın hakları savunuculuğunun ayrılmaz bir parçasıdır. TRT yönetimleri, sınavla kuruma girmiş, TRT kültürüyle büyümüş yayıncı personelini kurumdan atma, uzaklaştırma çabasından vazgeçmiyor” dedi.

"Kuruma sınavsız alınan kişilere yükselme şansı tanındı ve kadro tanımları yapıldı"

Özlem Berkit, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz 10 yılda iki kez, ‘yeniden yapılanacağız, çok fazla çalışan var’ denilerek kuruma sınavla girmiş, yetişmiş kamu hizmeti yayıncısı tehditle emekli edildi, emekli olmayanlar başka kurumlara gönderildi. ‘Çalışan sayısı çok’ denilerek TRT’den uzaklaştırılan deneyimli ve nitelikli personel yerine ÖHT adı altında sınavsız ve niteliği belli olmayan, çok daha fazla kişi kuruma yerleştirildi.

Senelerce yaptığı işin kadrosuna atanmayan TRT personeli kadro beklerken, kuruma sınavsız alınan bu kişilere yükselme şansı tanındı ve kadro tanımları yapıldı. Bir kez daha söylüyoruz; TRT, kamu hizmeti yayıncılığı yapmak üzere kurulmuş bir yayın kurumudur ve bu özel hizmet, ancak bu görev için sınavla seçilmiş, bu alanda yetiştirilmiş, bu hizmeti sürekli yapmak üzere alınmış kişilerce ile yürütülebilir.”

"Tarafsızlığı Anayasa'da hükme bağlanan TRT halkındır"

TRT’nin kar amacı gütmeden kamu yararına yayın yapması gerektiğine dikkati çeken Berkit, "TRT, toplumun tüm kesimlerinin sesi olmalıdır. TRT’nin geliri de bu amaçla kullanılmalıdır. Tarafsızlığı Anayasa'da hükme bağlanan TRT halkındır. TRT’nin mal varlıkları olan binaları da halkındır. TRT’de kadın ve erkekler eşit şartlarda yan yana çalışır. TRT’de örgütlü KESK Haber Sen, gerçek TRT çalışanıyla bu ilkelerin bekçiliğini yapmaktan vazgeçmeyecektir" dedi.

“TRT düzelteceğine bize soruşturma açtı”

TRT’nin kendilerini soruşturma açarak susturmaya çalıştığını söyleyen Berkit, “Binaya girişimizi engelleyerek sendikal faaliyetimizin önüne geçti. 'Kurum İçi Yükselme Sınavı'nın kadın- erkek ayrı sınıflarda yapılması kabul edilemez' dedik, kamuoyunu haberdar etmek üzere twitter çalışması yaptık. TRT yönetimi, cevap vereceğine cadı avına çıkarak sosyal medya paylaşımlarımızla bizi baskı altına almaya çalıştı. Sendikamızın eylemleri basında yer bulunca, üyelerimiz üzerinde baskı uygulamak üzere tek tek soruşturma açıldı. Merkez Yürütme Kurulu üyemizin taşınma esnasında binada fotoğraf çektiği gerekçesiyle maaşı kesildi ve geçtiğimiz hafta 22 yıllık şef montajcı Deniz Salmanlı bir tweeti gerekçe gösterilerek kurumdan atıldı” diye konuştu.

Deniz Salmanlı’ nın sosyal medya paylaşımı nedeniyle açılan soruşturmanın tarihine dikkat çeken Berkit, “Tesadüfe bakın ki Deniz Salmanlı hakkındaki soruşturma, sendikanın 'Haremlik- Selamlık Twitter Eylemi'nin hemen ertesi günü, yani 2 Nisan 2021 tarihinde açıldı. Salmanlı’nın kurumdan atılma sürecinde kurum içi disiplin yönetmeliği işletilmemiştir. Sadece bir müfettişe verdiği ifadeyle soruşturma hızlıca tamamlanmıştır. Sonuç olarak Deniz Salmanlı, müfettişin raporunu bile okumamış ve göreve henüz atanan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın tek bir imzası ile kurumdan ihraç edilmiştir” dedi.

"TRT yönetimi, suç yaratma çabası içine girmiştir."

Görevde yükselme sınavının kadın-erkek ayrı sınıflarda gerçekleştiğini söyleyen Özlem Berkit, bu düzenin haremlik-selamlık olduğunu ve yapılmaması gerektiğini belirterek, “Deniz Salmanlı’nın atılmasının asıl nedeni, sendikal faaliyetler kapsamında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıdır. TRT Harbiye Binası'ndaki arşivin yeni yerine uygunsuz taşınması; Görevde Yükselme Sınavı'nın haremlik-selamlık düzende yapılması gibi. Soruşturmaya konu sosyal medya paylaşımları, sendikal faaliyetler kapsamındadır. Oysa TRT yönetimi, Deniz Salmanlı’nın kişisel hesabını mercek altına alarak suç yaratma çabası içine girmiştir. Kızıldere olaylarının yıl dönümü paylaşımı bahane edilerek Deniz Salmanlı’nın ihraç edilmesi kabul edilemez” açıklamasını yaptı. (ANKA)