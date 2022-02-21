Hababam Sınıfı'nda rol alan oyuncu, Hababam Sınıfı ile ilgili soruda elendi

Fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'e, bu hafta 'Zampara Seyfettin' filmiyle tanınan ve Hababam Sınıfı filminde de rol alan oyuncu Osman Cavcı katıldı. "Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusunda çift cevap jokeri hakkını kullanan Cavcı, felsefe ve fizik şıklarını seçti. Ancak 100 bin TL'lik sorunun doğru yanıtı ise tarih çıktı. Böylece Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 30 bin TL para ödülü ile ayrıldı. Cavcı'nın yarıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

ATV ekranlarında, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmaz İster', yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Kim Milyoner Olmak İster'e, bu hafta 'Zampara Seyfettin' filmiyle tanınan ve Hababam Sınıfı'nda nda rol alan oyuncu Osman Cavcı da katıldı. "Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusunda çift cevap jokeri hakkını kullanan Cavcı, felsefe ve fizik şıklarını seçti. Ancak 100 bin TL'lik sorunun doğru yanıtı ise tarih çıktı. Böylece Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 30 bin TL para ödülü ile ayrıldı. Cavcı'nın yarıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.