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Güzellik yarışmasına katılan ilk tesettürlü kadın

01 Aralık 2016 21:31

ABD’nin Minnesota eyaletinde yapılan güzellik yarılmasına tesettürlü bir aday katıldı. Podyuma çıkan 19 yaşındaki Halima Aden, güzellik yarışmalarına tesettürle katılan ilk aday oldu. Yarışmanın sunucusu, podyumda yürüyen Aden’i anons ederken tarih yazdığını söyledi. Yarışmanın bikinili bölümüne tesettür mayosuyla katılan ve yarı finale kadar ilerleyen Aden, kazanmak gibi bir kaygısının olmadığını belirtti. Kenya’da mülteci kampında doğan ve altı yaşındayken ABD’ye göç eden Aden, “Burada Müslüman kadın yanılgısı ve kalıbını yıkmak için bulunduğunu hissediyorum” dedi. “Kim olduğumu dünyaya göstermek için harika bir platform” diyen Aden, “İstediğim, insanlara farklı bir perspektif göstermek” şeklinde konuştu.

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