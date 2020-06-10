T24 LogoT24 Logo
Haberler

Güzellik merkezi kaçak doğumhane çıktı

10 Haziran 2020 19:45

Ankara polisi Başkent Siteler’de kaçak doğumhaneye baskın düzenledi; 7 şüpheli gözaltına alındı.

Altındağ Siteler'de güzellik merkezi görünümüyle çalışan bir dükkanın kaçak doğumhane olarak kullanıldığı tespit edildi. Polis belirlenen adrese baskın düzenledi. İş yerinde yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirlendi.

Adrese öğle saatlerinde baskın düzenleyen polis, dükkanda kıyafetlerle paravan arkasına gizlenmiş bir kapı tespit etti. Dükkanın içerisinde odaların doğumhane olarak kullanıldığı görüldü.

Adreste yapılan aramada odalarda ultrason cihazları, doğumda kullanılan ilaç, tıbbi malzemeler tespit edildi. Ultrason cihazlarında önceden kontrolü yapılan embriyoların görüntülerine ulaşıldı. İş yerindeki bir odada tablo ile gizlenmiş gizli bir çıkış kapısı olduğu da belirlendi.

Polis firma sahibi, doğum yaptıran ebe ile çalışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

ETİKETLER

Güzellik merkezi kaçak doğumhane çıktıankaraankara polisikaçak doğumhaneebe

Diğer Videolar

BBP Genel Başkanı Destici: İstanbul Sözleşmesi’ni yırtıp atmamız lazım

ABD’de cip protestocuların arasına daldı

Heybeliada'da bir tekne alabora olarak battı

Türkiye’nin ilk jeopark müzesi: Kızılcahamam

Yavru boz ayı kaçtı, köpek kovaladı

Taksim’de çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlhan Cihaner: Kürtlerin seçme seçilme hakkı ellerinden alındı; etik ittifaklar...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kurultayda tek aday olan Kılıçdaroğlu, 6. kez Genel Başkan seçildi...

MasterChef'te diskalifiye şoku!...

Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti; 'anne'...

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Cemal Kafadar: Fatih Sultan Mehmet'in...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlhan Cihaner: Kürtlerin seçme seçilme hakkı ellerinden alındı; etik ittifaklar...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24