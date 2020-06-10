Güzellik merkezi kaçak doğumhane çıktı

Ankara polisi Başkent Siteler’de kaçak doğumhaneye baskın düzenledi; 7 şüpheli gözaltına alındı.

Altındağ Siteler'de güzellik merkezi görünümüyle çalışan bir dükkanın kaçak doğumhane olarak kullanıldığı tespit edildi. Polis belirlenen adrese baskın düzenledi. İş yerinde yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirlendi.

Adrese öğle saatlerinde baskın düzenleyen polis, dükkanda kıyafetlerle paravan arkasına gizlenmiş bir kapı tespit etti. Dükkanın içerisinde odaların doğumhane olarak kullanıldığı görüldü.

Adreste yapılan aramada odalarda ultrason cihazları, doğumda kullanılan ilaç, tıbbi malzemeler tespit edildi. Ultrason cihazlarında önceden kontrolü yapılan embriyoların görüntülerine ulaşıldı. İş yerindeki bir odada tablo ile gizlenmiş gizli bir çıkış kapısı olduğu da belirlendi.

Polis firma sahibi, doğum yaptıran ebe ile çalışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.