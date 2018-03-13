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Güzel Adam Süreyya, Yeşilçam Sineması'nda!

13 Mart 2018 19:29

Güzel Adam Süreyya belgeseli, bir hafta boyunca Yeşilçam Sineması'nda gösterimde olacak. Beşiktaş'ın en sevilen isimlerinden biri, kulübün de belki en kıdemlisi olan Süreyya Soner, 35 yıldır Beşiktaş'ta malzemeci olarak çalışıyor. Yeşilçam'ın tedrisatından geçen ve Beşiktaş'ta alın teriyle efsaneleşen Soner'ın hayatı Güzel Adam Süreyya adıyla belgeseli 9 Şubat'ta vizyona girmişti. Süreyya Soner'in hayatını ilginç kılan sadece 35 yıldır Beşiktaş'ta ter dökmesi değil, matbaalardan Yeşilçam'a uzanan oradan da Beşiktaş'ta devam eden hayatında çok şey yaşayıp görmüş, çalıştığı herkesin sevgisini kazanmış bir emekçinin portresini sunan belgesel İstiklal Caddesi'nde bulunan Yeşilçam Sineması'nda bir hafta boyunca gösterimde olacak. Filmin konusu: Eyüp'de doğan çocukluğu ise Zeytinburnu'nda geçen Süreyya Soner, çok sevdiği dayısı onu Beşiktaşlı yaptığında henüz 8 yaşındadır. Semt takımlarında kalecik yapan Süreyya, futbolcu formasını giymeyi hayal etmediği Beşiktaş'a malzemeci olarak girmeyi hayal eder ve kısa süre sonra bu hayaline kavuşur. 1981 yılına Beşiktaş Spor Kulübü'nde malzeme sorumlusu olarak çalışmaya başlayan Süreyya Soner'in Beşiktaş'a adadığı yaşamının anlatıldığı belgeselin yönetmenliğini Gökçe Kaan Demirkıran üstleniyor. Süreyya'nın günümüzde, kaybolduğunu, unutulduğunu düşündüğümüz bazı değerlerin temsilcisi olarak anlatıldığı filme Fikret Orman, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Les Ferdinand, Gordon Milne, Ricardo Querasma gibi bir çok isim konuk oluyor.

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