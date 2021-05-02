T24 LogoT24 Logo
Haberler

Güvenlikler çuvalı fark etti, soygun önlendi; tünel kazmışlar

Yakalanan 4 şüpheli emniyete teslim edildi

02 Mayıs 2021 16:42

Gaziantep’te hırsızlar 17 günlük kapanmada kuyumcu dükkanlarının olduğu çarşının altına tünel kazdı. Özel güvenlikler fark etti ve yakalanan 4 şüpheli emniyete teslim edildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. 17 günlük kapanma öncesi kuyumcuların olduğu caddeyi korumak için tutulan özel güvenlik ekipleri, devriye attıkları esnada metruk bir binadan gelen sesler üzerine çevrede araştırma yaptı. Bu esnada fark edildiklerini anlayan 4 şüpheli kaçmaya başladı. Özel güvenliklerden kaçmak için evlerin duvarlarından atlayan 4 şüpheliden ikisinin kolu ve bacağında kırıklar oluştu. Yapılan incelemede kuyumcuların bulunduğu caddeye doğru metruk binadan tünel kazıldığı anlaşıldı. Yakalanan 4 şüpheli emniyete teslim edildi.

Olaya ilişkin bir açıklama yapan Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, esnafı korumak için gerekli tüm önlemleri aldıklarını, bunun da ilk sonucunu başarılı şekilde gördüklerini söyledi. Özdinç, "17 günlük kapanma döneminde Gaziler Caddesi biraz sıkıntılıydı, çünkü burası dip dibe kuyumcu dolu. Bunun için 17 günlük süreç için özel güvenlik tutalım kafamız rahat eder diye. Ben önceden şüpheli olacak her yeri gösterdim, onlar da dediğimiz bölgelere yoğunlaşınca bir kapının önünde kum çuvalını görmüşler, incelemek için içeri diktiklerinde şahsıları suçüstü yakalıyorlar. Şahıslar kaçmaya başlıyor, kimisi duvardan atlıyor. Bu esnada birinin kolu, diğerinin bacağı kırılıyor. Güvenlikçilerimiz de yakalayıp emniyete teslim ediyor” dedi.

Kaynak: İHA

güvenlikhırsızgaziantepantepçarşı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Haziran 2021

CHP'li heyetten HDP'ye başsağlığı ziyareti: "Çürüyen her şey düşer, onlar da düşecekler"

Deprem Araştırmacısı Yakıt dün uyarmıştı: "Kuzey Anadolu fayının batı bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir hareket olacak"

İstanbul Kartal'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

Batman'da İzmir'deki saldırıda katledilen Deniz Poyraz için yapılan basın açıklamasına polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a saldırının görüntüleri ortaya çıktı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24