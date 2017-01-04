Güvenlik uzmanı Yarar: Terörist 50 korumanın silahsız olduğunu nereden biliyor?

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar TVNET'te katıldığı Karşı Karşıya programında Ortaköy'deki saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yarar teröristin bu olayı tek başına yapmasının mümkün olmadığını belirterek, "Bu adam oraya gittiğinde tek polisin olduğunu nereden biliyor, yakında bir polis merkezi olmasını bilmesine rağmen bu kadar rahat nasıl hareket edebiliyor, bu adam hayatında hiç gitmediği kulübe gidip, nereye döneceğini nereden biliyor. içerideki 50 korumanın hiçbirinde silah olmadığını nereden biliyor?' ifadesini kullandı.