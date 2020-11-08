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Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: Biden ya Türkiye'yi yanına ya da karşısına alacak

"Trump gelseydi, Türkiye ile inanılmaz yakın ilişkiye giren bir Amerika görecektik"

08 Kasım 2020 12:28

Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin ABD'de seçimi kazanan Joe Biden'a göre politika değiştirmeyeceğini söyledi. Başbuğ, "Biden ya Türkiye'yi yanına alacak ya da Türkiye'yi karşısına alacak" dedi. 

24 TV'de ABD seçimini değerlendiren Başbuğ, "Trump gelseydi, çıraklık dönemini bitiren Trump tasviyeleri de süratle yaparak Türkiye ile inanılmaz yakın ilişkiye giren bir Amerika görecektik" diyerek Biden'ın gelmesiyle Türkiye'nin politikalarında bir değişiklik olmayacağı yorumunda bulundu. 

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