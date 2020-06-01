Güvenlik personelinin çobana uyguladığı şiddet kamerada

T24 Haber Merkezi

Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hayvanları otlatan bir çobanın Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde görevli bir güvenlik personeli tarafından şiddete uğradığı anlar kameraya kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde TİGEM'de görevli güvenlik personelinin Suriyeli olduğu anlaşılan çobana otlattığı hayvanların sahibini sorduğu ve hayvanlarını ekinlere soktuğunu söyletmeye çalışırken şiddet uyguladığı görülüyor.

Görüntülerin ne zaman çekildiği ve olayın nedenine ilişkin kesin bir bilgi edinilemezken, görüntülerde güvenlikçinin, çobana, hayvanları girilmesi yasak olan ekinlere soktuğu gerekçesiyle şiddet uyguladığı ve tutanak tuttuğuna ilişkin ifadeler yer aldı.