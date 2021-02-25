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Güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri yürüyerek böyle girdi

25 Şubat 2021 16:04

İstanbul Avcılar'da son günlerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis harekete geçti. Polis, şüphelileri tespit etti. Bir şüpheli dün polis ekiplerince takibe alındı. Polisi fark eden şüpheli üzerinde bulunan çanta ve cep telefonunu atarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda şüpheli Z.A.T.,  Denizköşkler Mahallesi'nde yakalandı.

Kapı göbeğini kırarak evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli  bugün adliyeye sevk edilirken,  güvenlik kamerasını fark eden şüphelilerin yüzleri görünmesin diye geri geri yürüyerek binaya girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. 

İstanbul Avcılargeri geri yürüyen hırsızlarhırsızlık

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