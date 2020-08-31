Güvenlik görevlisinin fareyle imtihanı...

Denizli’de, özel bir şirkettin güvenlik kulübesine sızarak güvenlikçinin pantolonun paçasından içeriye giren fare, görevliye zor anlar yaşattı.

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde özel bir şirketin giriş kapısında bulunan güvenlik kulübesinde meydana geldi. Güvenlik kulübesine giren fare, güvenlik görevlisine zor anlar yaşattı.

Dikkatini sürekli takip ettiği kameralara yoğunlaştıran güvenlikçi, kulübeye sızan fareyi ancak pantolonunun paçasından içeriye girdiği sırada fark etti.

Pantolonunun paçasından giren fareyi üstten bastırdığı eliyle engellemeye çalışan güvenlik görevlisi, farenin kendisini ısırmasına engel olamadı.