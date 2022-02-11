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Güvenlik görevlisine içi taş dolu poşetle saldırdı

Banka şubesinde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

11 Şubat 2022 16:27

Silivri'de bir kişinin, banka şubesindeki görevli güvenlik görevlisine içi taş dolu poşetle saldırıldığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde şubeye içerisinde taş bulunan bir poşetle gelen zanlı, güvenlik görevlisinin kafasına vuruyor.
 
İstanbul'un Silivri ilçesinde geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda, bir banka şubesine gelen B.Ö. isimli şahıs, güvenlik görevlisine taş dolu poşetle saldırmıştı. Olayda güvenlik görevlisi yaralanırken, zanlı diğer görevlilerce etkisiz hale getirilerek polise teslim edilmişti.
 
Banka şubesinde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
 
Görüntülerde şubeye gelen B.Ö. elinde tuttuğu taş dolu poşeti güvenlik görevlisinin kafasına vuruyor. Olaya müdahale eden diğer banka görevlileri, saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlıyı yakalayarak, teslim etmek üzere polisi bekliyor.
 
Kaynak: İHA
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