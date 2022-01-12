T24 LogoT24 Logo
Haberler

Güvenlik görevlisi, polisten kaçan motosikletliyi tekme atarak düşürdü

Olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı

12 Ocak 2022 14:18

Manisa’da uygulama yapan polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçmaya çalışırken, durumu fark eden güvenlik görevlisi hareket halindeki motosiklete tekme atarak sürücüyü düşürdü. Olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir Caddesi Sultan Kavşağı üzerinde rutin uygulama yapan Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolcu koltuğunda Ramazan Ö.'nün bulunduğu Sude Y. idaresindeki motosikleti durdurmak istedi. Bu sırada panikleyen Sude Y., yolcu koltuğunda bulunan Ramazan Ö. ile birlikte polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis noktasını geçtikten motosikletin yolcu koltuğunda bulunan Ramazan Ö., direksiyon başındaki Sude Y.'yi indirdikten sonra kendisi direksiyona geçerek tek başına olay yerinden hızla kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden özel bir firmanın güvenlik görevlisi motosikletle kaçmaya çalışan Ramazan Ö.’ye tekme atarak motosikletten düşürdü.

Bu sırada motosikletin peşinde olan polis ekipleri olay yerine gelerek ilk olarak Sude Y.’yi yakaladı.

Motosikletten düştükten sonra olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan Ramazan Ö. de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli karakola götürülerek ifadeleri alındı. Sude Y.’nin ehliyetli olmadığı ve bu yüzden "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı öğrenilirken, her iki kişiye de toplamda 7 bin 971 TL para cezası kesildi.

Öte yandan yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

meksikapolismotosiklet

Diğer Videolar

Kulübede bağlı köpeğe ateş etti!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Yalnızca otizmli yolculardan oluşan bir yelkenli seyehati: "Ayaklarının üzerinde durmak gerekiyor "

İmamoğlu: İstihdam Ofislerimiz bu hafta 8 Mart dolayısıyla kadınlara öncelik sağladı

Ukraynalı ile İngilizce konuşmaya çalışan Habertürk dış politika koordinatörü Çetiner Çetin'in o anları gündem oldu

"Fabrika gibi çalışan bir hastanede günde 50'den fazla hasta muayene ediyorum"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24