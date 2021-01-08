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Marmaray görevlilerinin trene kaçak binen çocukları korkutan davranışı tepki topladı

08 Ocak 2021 08:55

İstanbul'da Marmaray'a kaç bindikleri iddiası üzerine, güvenlik görevlisi göçmen çocukları saçlarından çekerek trenden çıkarmak istedi. Vatandaşlar tepki gösterdi.

Hakan Tosun isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda, güvenlik görevlisinin çocuklara yönelik sert tavrına tepki gösteren vatandaşlar, çocukların trenden indirilmesini engellemeye çalışırken güvenlik görevlisi ise vatandaşlara tepki gösteriyor. 

 

 

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marmarayİstanbulgöçmen çocukları

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