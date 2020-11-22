Brezilya'da siyah vatandaşın dövülerek öldürülmesinin ardından protestolar başladı

Brezilya'daki iki güvenlik görevlisi, 19 Kasım'da Brezilya'nın güneyindeki Porto Alegre kentinde bir Carrefour süpermarketinin önünde 40 yaşındaki Joao Alberto Silveira Freitas'ı döverek öldürdü.

Güvenlik görevlilerinin sürekli olarak Joao Freitas'ın yüzüne vurduğu görüntüler sosyal medyaya yayıldıktan sonra protestocular hızla sokağa döküldü.

Görevlilerden birinin görev dışı olay yerinde bulunduğu bildirilirken, iki güvenlik görevlisi hakkında araştırmalar devam ediyor.

Joao Freitas Brezilya'da her yıl 20 Kasım'da anılan Siyah Farkındalık Günü'nden bir gün önce öldürüldü.