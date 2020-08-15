İkinci el araç satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi nedir, nasıl çalışır?

Adalet Bakanlığı, noterlerde 2. el araç satışlarında zorunlu hale getirilen Güvenli Ödeme Sistemi'nin nasıl çalıştığına ilişkin hazırlanan animasyon videosunu paylaştı.

Adalet Bakanlığı uygulamaları arasında 3 Şubat’ta yurt genelinde başlatılan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi, Ticaret Bakanlığının, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmasıyla birlikte ikinci el araç alım satımlarında zorunlu hale getirildi.

Yönetmeliğe göre, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli, yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenecek ve elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya aktarılan taşıt satış bedelinden mahsup edilecek.