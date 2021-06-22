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Gürültüye uyandı, mutfağında fille karşılaştı

22 Haziran 2021 09:05

Ratchadawan Puengprasoppon isimli bir Taylandlı gürültüye uyandı, mutfağında yiyecek arayan bir fille karşılaştı.

Tayland’da yaşayan Ratchadawan Puengprasoppon, bir sabah gürültülerle uyandığında mutfağında yiyecek arayan bir fille karşılaştı. Yiyecek bulmaya çalışan fil, Puengprasoppon’un mutfak duvarını yıkarak içeri girdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Tayland’ın Kaeng Krachan ulusal parkında yaşayan Boonchuay isimli erkek fil, sık sık Chalermkiatpattana köyünde yiyecek avına çıkıyor. Ulusal parkın görevlisi Itthipon Thaimonkol, “Sık sık ziyaretler yaparlar özellikle pazar açıldığı günler giderler çünkü yemeklerin kokusunu alıyorlar” dedi.

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