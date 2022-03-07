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Gürültü yaptığı için kendisini uyaran 3 kişiye döner bıçağıyla saldırdı

Gözaltına alınan saldırgan savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

07 Mart 2022 13:24

Şişli’de bir şahıs, gürültü yaptığı için kendisine uyaran 3 kişiye döner bıçağıyla saldırdı. Gözaltına alınan saldırgan savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
 
Perşembe günü Şişli Gülbahar Mahallesi’nde akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen Musa Kyaşadığı binanın önünde bağırarak küfür etmeye başladı.
 
Şahıstan rahatsız olan çevredeki 3 kişi ise onu uyararak sessiz olmasını söyledi. Bunun üzerine şahısla diğerleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Musa K. evine girerek döner bıçağı aldı. Elinde bıçakla kendisini uyaran kişilere saldıran şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Taraflar yaşadıkları arbede sonucunda ayrılırken, kimse yaralanmadı.

Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Musa K.’yi ve diğer 3 kişiyi gözaltına aldı. Döner bıçağına el konulan Musa K. emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
 
Kaynak: İHA
 
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